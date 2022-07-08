Президент США Джо Байден хочет посетить Украину, но его визиту мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN 7 июля заявил Владимир Зеленский

«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — сказал Зеленский.

В частности, речь идет о госсекретаре США Энтони Блинкене, шефе Пентагона Ллойде Остине, министре юстиции Меррике Гарленде, спикере палаты представителей Нэнси Пелоси, а также президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере ФРГ Олафе Шольце и премьер-министре Италии Марио Драги.