«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту. Мы с пониманием к этому относимся», — сказал Зеленский.
При этом он похвалил других западных лидеров, что недавно посетили Киев, подчеркнув, что они «не боятся Путина».
В частности, речь идет о госсекретаре США Энтони Блинкене, шефе Пентагона Ллойде Остине, министре юстиции Меррике Гарленде, спикере палаты представителей Нэнси Пелоси, а также президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере ФРГ Олафе Шольце и премьер-министре Италии Марио Драги.