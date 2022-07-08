«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора», — пишет издание.
В статье утверждается, что Оттава планирует аргументировать свое решение тем, что возвращение оборудования позволит России восстановить объемы поставок газа в ЕС.
«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима"», — ссылается издание на источник в минэнерго страны.
Поставки по «Северному потоку» были снижены «Газпромом» с середины июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В ближайшее время в рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была отправиться вторая турбина, в связи с чем в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.