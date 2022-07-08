Вопреки просьбам Киева Канада планирует сделать санкционное исключение для турбин «Северного потока», чтобы не оставить ЕС совсем без газа. Новость об этом 8 июля появилась на сайте украинского издания «Европейская правда».При этом агентство ссылается на собственные источники, близкие к энергетике

«Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора», — пишет издание.

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«Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима"», — ссылается издание на источник в минэнерго страны.

Поставки по «Северному потоку» были снижены «Газпромом» с середины июня. В качестве причины в компании назвали задержки в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.

В ближайшее время в рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была отправиться вторая турбина, в связи с чем в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.