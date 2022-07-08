НАТО - лучшая гарантия безопасности, поэтому Украина не отказывается от ранее намеченного пути в НАТО. Об этом в интервью американскому телеканалу CNN 7 июля сказал Владимир Зеленский

«Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность. Пока я не вижу никаких иных гарантий безопасности, кроме НАТО. Мы не отказались от этого пути», — заявил Зеленский.

С помощью Запада и бога: Зеленский оценил шансы завершить конфликт до конца года © president.gov.ua

«Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Обе палаты (конгресса) в США помогают нам. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО», — сказал Зеленский.

Между тем, украинские власти ранее утверждали, что убедились в бесперспективности попыток добиться членства в альянсе и готовы удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны великих держав для урегулирования конфликта с Россией.