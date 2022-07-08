Владимир Зеленский заявил, что Киев может остановить конфликт до конца года, но только в том случае, если страны Запада помогут в этом. Такое высказывание он сделал 7 июля в интервью американскому телеканалу CNN

«Если наши партнеры вовремя поставят мощное вооружение, будет сопутствовать удача, и поможет бог, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну. По крайней мере, боевые действия», — сказал Зеленский, добавив, что Украина «останется единой».

Также он подчеркнул, что Киев не отказывается от намерения вступить в НАТО, поскольку никаких других гарантий безопасности у его страны нет. При этом Зеленский упрекнул государства Североатлантического альянса в том, что они вовремя не приняли его страну в НАТО.

В США заявили, что поставки вооружения Украине приведут к ее исчезновению с карты мира © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Правда до сих пор, отмечают эксперты, на Украину попадают лишь штучные образцы, направленные Западом, которые призваны, скорее делать видимость поддержки, однако свою задачу затягивания боевых действий пока выполняют.