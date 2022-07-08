Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 8 июля, примет участие в заседании глав МИД стран «Группы двадцати» (G20), однако традиционной церемонии фотографирования на этот раз, скорее всего не будет. Об этом 7 июля написало японское издание Киодо

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В частности, такое пожелание высказал госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем также сообщил телеканал CNN.

Кроме того, Киодо написало о том, что главы дипломатических ведомств стран «большой семерки» бойкотировали ужин накануне в знак протеста против присутствия Лаврова.

Изначально ряд стран Запада, в первую очередь США и Канада, предлагали вообще исключить Россию из G20, однако другие государства «двадцатки» с этим не согласились.

В качестве компромисса председательствующая в этот раз Индонезия пригласила на встречу в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20, на что Москва отреагировала сдержанно.

Лавров заявил, что это не имеет никакого значения, поскольку Россия на встрече нацелена на активную работу в рамках повестки G20, а именно диалогу по обеспечению координации деятельности ведущих мировых держав в сфере экономики и международных финансов.