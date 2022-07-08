Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига не намерена вмешиваться в вопрос прохождения хоккеистами срочной службы на Родине. Об этом 8 июля написал журналист The Athletic Майкл Руссо в своем Twitter

Олег Царев: На Украине действительно верят, что ВСУ перейдут в наступление © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не хочу говорить ничего, что может быть неверно истолковано или вызовет обострение щекотливой ситуации. Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях хоккеистов в России с властями, и нам придется уважать этот процесс. Думаю, лиге или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России», — процитировал Руссо слова Беттмэна.

Заочные споры внутри НХЛ спровоцировала ситуация с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова, который в межсезонье подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Спортсмен не отдал долг Родине, поэтому был доставлен в военную часть, где сейчас проходит срочную службу.