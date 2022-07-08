Ранее The Athletic, сообщал, что НХЛ и клубы лиги обеспокоены судьбой российских игроков, ведь уезжая в отпуск на Родину, они рискуют не вернуться к началу игрового сезона. В СМИ даже появлялась информация о том, что клубы якобы предлагали россиянам проходить предсезонную подготовку за пределами РФ.
«Я не хочу говорить ничего, что может быть неверно истолковано или вызовет обострение щекотливой ситуации. Вероятно, у нас нет полной информации об отношениях хоккеистов в России с властями, и нам придется уважать этот процесс. Думаю, лиге или клубам не стоит вмешиваться в то, что происходит в России», — процитировал Руссо слова Беттмэна.
Заочные споры внутри НХЛ спровоцировала ситуация с задержанием вратаря сборной России Ивана Федотова, который в межсезонье подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Спортсмен не отдал долг Родине, поэтому был доставлен в военную часть, где сейчас проходит срочную службу.