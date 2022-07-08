Глава международного комитета британской палаты общин Том Тугендхат заявил о своем намерении выдвигаться на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании. Об этом политик написал 7 июля в колонке для газеты Telegraph

«Я уже служил — сначала в армии, а теперь в парламенте. Теперь я надеюсь снова ответить на призыв в качестве премьер-министра. Пришло время начать с чистого листа. Пришло время для обновления», — написал Тугендхат, став первым консерватором, заявившим о своем намерении стать лидером партии.

Том Тугендхат — сын британского судьи Высокого суда сэра Майкла Тугендхата и француженки Бландин де Луан. В качестве военного он участвовал в иракской и афганской кампаниях США, дослужился до звания подполковника. При этом гражданство Тугендхат имеет двойное: Британии и Франции.

Последняя деталь карточного домика: британский телеканал сообщил, что Борис Джонсон подает в отставку © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк Борис Джонсон объявил о своей отставке, побив рекорд на самый краткий срок пребывания в этой должности, начиная с 1900 года.

Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.

Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.