В ночь на 8 июля в освобожденном Запорожье прогремели взрывы. Прилеты из артиллерии произошли со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

«Судя по географии и направлению звука, боевики Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», — написал он, добавив, что воздушную тревогу в городе не объявляли.

ВГА Запорожья пригласила украинских призывников к себе © CC0, Pixabay

Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области российские военные освободили в середине марта. В обоих регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.

Также в обоих областях объявили о желании присоединиться к Российской Федерации, соответствующие референдумы запланированы на ближайшие месяцы.

Результатом такого решения регионов стали провокации со стороны Украины, включая обстрелы и теракты, нацеленные на запугивание населения и настраивание его против русских.