«Судя по географии и направлению звука, боевики Зеленского ведут обстрел из артиллерии с позиций в южных пригородах Запорожья. Областной центр слышит канонаду», — написал он, добавив, что воздушную тревогу в городе не объявляли.
Буквально сутками ранее Рогов обратился к военнообязанным жителям Украины с предложением не получать повестки военкоматов и при возможности — уезжать на безопасные освобожденные территории, где на них будет распространяться мораторий на призыв в армию.
Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области российские военные освободили в середине марта. В обоих регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Также в обоих областях объявили о желании присоединиться к Российской Федерации, соответствующие референдумы запланированы на ближайшие месяцы.
Результатом такого решения регионов стали провокации со стороны Украины, включая обстрелы и теракты, нацеленные на запугивание населения и настраивание его против русских.