«Россия получила экономические суверенитет, и мы это видим, это происходит каждый день. Россия для себя сделала окончательный вывод, что глобализированная экономика в ее либеральном секторе нам не подходит», — сказал он.
По словам Морозова, сегодня Россия продолжает развиваться, несмотря на отсутствие SWIFT и возможности вернуть свои золотовалютные резервы. В первую очередь это возможно за счет расчетах в национальных валютах и активном взаимодействии с крупными экономиками мира, такими как Китай, Индия, африканские и арабские страны.
«Мы видим, что наступает новое время — создания региональных союзов, тактических групп, расширения интеграционных объединений, которые зарекомендовали себя и создали основу. Появился БРИКС, потом появился новый Банк БРИКС, потом мы видим, как в БРИКС хотят войти страны с достаточно крупными экономиками. Из Латинской Америки — Аргентина, из Африки — Нигерия, Египет. Мы видим, как в БРИКС уже заинтересованы Турция, Иран», — сказал член СФ РФ.
Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.