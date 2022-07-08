Запад объявил России санкционную войну, которая с началом СВО пошла на новый виток. Что изменилось за 4,5 месяца спецоперации, в интервью изданию Украина.ру ответил член Совета Федерации Игорь Морозов

«Россия получила экономические суверенитет, и мы это видим, это происходит каждый день. Россия для себя сделала окончательный вывод, что глобализированная экономика в ее либеральном секторе нам не подходит», — сказал он.

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«Мы видим, что наступает новое время — создания региональных союзов, тактических групп, расширения интеграционных объединений, которые зарекомендовали себя и создали основу. Появился БРИКС, потом появился новый Банк БРИКС, потом мы видим, как в БРИКС хотят войти страны с достаточно крупными экономиками. Из Латинской Америки — Аргентина, из Африки — Нигерия, Египет. Мы видим, как в БРИКС уже заинтересованы Турция, Иран», — сказал член СФ РФ.

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.