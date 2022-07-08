Целью спецоперации, которую сейчас проводит Россия, президент РФ Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. Однако конкретные территориальные границы этого процесса не были озвучены. Свою версию в интервью изданию Украина.ру выдвинул член Совета Федерации Игорь Морозов

«Я думаю, что мы должны, не останавливаясь, идти по направлению, которое было определено Верховным главнокомандующим. И вне всякого сомнения, если речь идет об исторической справедливости, Россия должна вернуть все свои территории, которые не были возвращены в 1991 году, которые были когда-то переданы маленькой, абсолютно не сформировавшейся республике Украина в три-четыре всего губернии», — сказал он.

Вероника Крашенинникова: Присутствие военных США, в частности из ЦРУ, на Украине свидетельствует: Америку готовят к войне с Россией © РИА Новости, Нина Зотина

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.