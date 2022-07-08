«Я думаю, что мы должны, не останавливаясь, идти по направлению, которое было определено Верховным главнокомандующим. И вне всякого сомнения, если речь идет об исторической справедливости, Россия должна вернуть все свои территории, которые не были возвращены в 1991 году, которые были когда-то переданы маленькой, абсолютно не сформировавшейся республике Украина в три-четыре всего губернии», — сказал он.
Морозов подчеркнул, что от Харькова до Одессы — исконно русские земли, а теперь на этих территориях русских преследуют, атакуют, арестовывают и даже убивают. Поэтому задача СВО, подытожил он — решить этот вопрос, обеспечив безопасность по всей территории Украины.
Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.