В Херсонской области усилилась работа украинских диверсионных групп. Боевики пытаются запугать население и настроить его против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета Федерации РФ Игорь Морозов

«Ведется подрывная работа против восстановления исторической справедливости и возвращения в гавань Российской Федерации этих территорий. Эта война тайная, которая реализуется через кровавые теракты. Ведь терроризм предназначен, главная цель его — внесение паники в местное население, вызов страха перед каким-то возмездием с той стороны», — сказал он.

Однако, подчеркнул Морозов, российские спецслужбы работают на противодействие украинским боевикам. Член СФ подчеркнул, что терроризм сейчас должен и будет караться по законам военного времени, по законодательству ДНР и ЛНР.

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С момента как Херсонская область находится под контролем российских военных, украинские боевики активно взялись за регион. В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева.

Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт.

В итоге в регионе ввели повышенный уровень террористической опасности.

Полностью интервью с Игорем Морозовым можно прочитать здесь.