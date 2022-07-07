«Джонсон — политический труп». Украина тащит на дно ведущих европейских политиков
«Джонсон — политический труп». Украина тащит на дно ведущих европейских политиков
© AP, Justin Tallis
Буквально несколькими часами ранее британская радиовещательная корпорация BBC опубликовала информацию о том, что несмотря на соответствующее требование Кабинета министров Джонсон «держится твердо и отказывается уйти».

В качестве причины британский премьер называл  необходимость сконцентрироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной», а также заявил, что его уход приведет к хаосу в правительству и к поражению консерваторов на следующих выборах.

Между тем буквально несколько дней назад сам Джонсон бравировал отставкой, заявляя, что если его стране придется отказаться от помощи Киеву из-за нарастающих экономических проблем, то ему придется покинуть свой пост.

При этом только за последние недели число подавших в отставку членов правительства Великобритании перевалило за несколько десятков человек. Причем свои посты покинули в том числе и 11 министров:

 

  • министр финансов Риши Сунак,
  • министр здравоохранения Саджид Джавид,
  • министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс,
  • министр школ Робин Уокер,
  • министр юстиции Виктория Аткинс,
  • министр казначейства Джон Глен,
  • министр окружающей среды Джо Черчилль,
  • министр жилищного строительства Стюарт Эндрю,
  • министр занятости Мимс Дэвис,
  • министр безопасности Рэйчел Маклин,
  • министр экспорта Майк Фрир.

 

Главной причиной отказа от своих постов большинство из них назвали невозможностью дальше работать с Джонсоном по моральным и профессиональным соображениям. Речь в том числе и о скандалах, связанных с именем британского премьер-министра. Очередной разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.