Британский телеканал ITV 7 июля сообщил, что премьер-министр страны Борис Джонсон подает в отставку

«Джонсон — политический труп». Украина тащит на дно ведущих европейских политиков © AP, Justin Tallis

В качестве причины британский премьер называл необходимость сконцентрироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной», а также заявил, что его уход приведет к хаосу в правительству и к поражению консерваторов на следующих выборах.

Между тем буквально несколько дней назад сам Джонсон бравировал отставкой, заявляя, что если его стране придется отказаться от помощи Киеву из-за нарастающих экономических проблем, то ему придется покинуть свой пост.

При этом только за последние недели число подавших в отставку членов правительства Великобритании перевалило за несколько десятков человек. Причем свои посты покинули в том числе и 11 министров:

министр финансов Риши Сунак ,

, министр здравоохранения Саджид Джавид ,

, министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс ,

, министр школ Робин Уокер ,

, министр юстиции Виктория Аткинс ,

, министр казначейства Джон Глен ,

, министр окружающей среды Джо Черчилль ,

, министр жилищного строительства Стюарт Эндрю ,

, министр занятости Мимс Дэвис ,

, министр безопасности Рэйчел Маклин ,

, министр экспорта Майк Фрир.

Главной причиной отказа от своих постов большинство из них назвали невозможностью дальше работать с Джонсоном по моральным и профессиональным соображениям. Речь в том числе и о скандалах, связанных с именем британского премьер-министра. Очередной разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.