Предложение Берлина по запуску «Северного потока-2» говорит о том, что в Германии не осознают всей серьезности ситуации, связанной с энергетикой. Такое заключение сделал сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. О чем и написал 6 июля в своем Telegram-канале

Хвастались «победами» в Instagram*: МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан на Украине © AP, Vadim Ghirda Клаус Эрнст на днях призвал начать переговоры по запуску «Северного потока-2» на ограниченный период времени, чтобы решить проблему страны с недостатком энергоресурсов в период санкций.

«Подобное заявление говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска "Северного потока-2" находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал Пушков.

Он задался резонным вопросом, а нужно ли России «входить в положение» Берлина, который идет на поводу у Вашингтона, фактически позволяя принимать за себя решения. Сенатор подчеркнул, что Москва заинтересована в долгосрочных контрактах на поставку энергоносителей, а в подобных обстоятельствах это маловероятно.

Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, включая отказ от «Северного потока-2» и нефтяное эмбарго. Это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, поставив в том числе и Запад в условие крайнего дефицита и дороговизны нефти, газа и даже угля.

Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.

Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.