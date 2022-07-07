Цена на энергоресурсы, отражающаяся на благосостоянии простых американцев, растет из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за Владимира Путина, которого американский лидер так старается сделать виноватым во всем. Такое мнение в эфире Fox News 7 июля высказал политический обозреватель Такер Карлсон

По его словам, нефть и газ — критически важные ресурсы для цивилизации, и в обозримом будущем это никаким образом не удастся изменить. Америке, казалось бы, не о чем было волноваться, ведь страна богата энергоресурсами, однако почему-то цены начали стремительно расти. И тогда, напомнил, Карлсон, президент страны предложил свое объяснение ситуации, обвинив во всем лидера РФ Владимира Путина.

«Это просто стыд. Джо Байден начал кричать: "это цены Путина, Путин сделал это". Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь», — отреагировал обозреватель.

Он напомнил своим зрителям данные исследования компании GasBuddy, согласно которым с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го, то есть задолго до начала спецоперации России, топливо в США выросло в цене на 6%.

Причина тому, уверен журналист, в реверансах зеленой энергетике, а именно — в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий руководитель государства Дональд Трамп.

«Что мог сделать Байден — произвести больше нефти на нашей территории. Но это было бы слишком просто, слишком хорошо для Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе. Вместо этого он решил сделать что-то настолько безумное и опасное, о чем тот, кто целенаправленно хотел бы навредить США, мог вообще лишь только подумать», — сказал обозреватель, пояснив, что имеет в виду решение Байдена отбирать нефть из стратегических резервов.

В результате цена на бензин в США за последние месяцы несколько раз обновила исторический максимум. К слову, в Евросоюзе придерживаются версии Байдена утверждая, что во всем виноват Путин, и поэтому ввели против РФ уже шесть пакетов санкций, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это только усилило рост цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

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Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности, об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.