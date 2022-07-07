Огневые позиции и склады боеприпасов украинские националисты оборудовали в медицинских учреждениях Донбасса и Кировоградской области. Такую информацию 7 июля обнародовал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, пишут РИА Новости

«В Угледаре в городской стоматологической клинике националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к учреждениям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.

В Херсонской области нашли украинский схрон с гранатометами © Татьяна Чугаенко

Из больницы № 2 Бахмута боевики выгнали всех проходивших там лечение гражданских, чтобы оказывать помощь своим бойцам.

На территории больницы № 2 в Константиновке националисты разместили тяжелое вооружение, однако в отличие от ситуации в Бахмуте, мирных жителей, наоборот, держат в заложниках в качестве живого щита.

И наконец, на крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста украинские войска оборудовали позиции с переносными зенитно-ракетными комплексами.

«Призываем Организацию Объединенных Наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов медицинской инфраструктуры в военных целях», — сказал Мизинцев.