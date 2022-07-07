Исчезновение Украины с карты, сторонники Москвы у власти в Киеве, манипуляции ЕС для выдворения РФ из Всемирной таможенной организации. Хроника событий на Украине на утро 7 июля
Исчезновение Украины с карты, сторонники Москвы у власти в Киеве, манипуляции ЕС для выдворения РФ из Всемирной таможенной организации. Хроника событий на Украине на утро 7 июля
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Издание опубликовало информацию о том, что Джонсон «держится твердо и отказывается уйти», а в качестве довода в свою пользу приводит необходимость сконцентрироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной», а также заявляет, что его уход приведет к хаосу в правительству и к поражению консерваторов на следующих выборах.

Между тем, слова об отставке не так давно звучали из уст самого Джонсона. В частности, он говорил, что если бы его стране пришлось отказаться от помощи Киеву из-за нарастающих экономических проблем, то ему пришлось бы уйти в отставку.

«Если бы так сложилось, что я вынужден был отказаться от украинского кейса, потому что это стало бы слишком сложным, и цена поддержки этих людей стала бы чересчур большой на фоне инфляции, экономического вреда — тогда мне пришлось бы признать, что я потерял очень важный аргумент, и я бы ушел», —  заявил Борис Джонсон.

При этом только за последние недели число подавших в отставку членов правительства Великобритании достигло внушительной цифры 36. Причем свои посты покинули в том числе и 11 министров:

  • министр финансов Риши Сунак,
  • министр здравоохранения Саджид Джавид,
  • министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс,
  • министр школ Робин Уокер,
  • министр юстиции Виктория Аткинс,
  • министр казначейства Джон Глен,
  • министр окружающей среды Джо Черчилль,
  • министр жилищного строительства Стюарт Эндрю,
  • министр занятости Мимс Дэвис,
  • министр безопасности Рэйчел Маклин,
  • министр экспорта Майк Фрир.

Главной причиной отказа от своих постов большинство из них назвали невозможностью больше работать с Джонсоном по моральным и профессиональным соображениям. Речь в том числе и о скандалах, связанных с именем британского премьер-министра. Очередной разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.