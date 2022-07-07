Британский премьер-министр Борис Джонсон отказался покинуть свой пост несмотря на соответствующее требование Кабинета министров. Об этом сообщает BBC

Исчезновение Украины с карты, сторонники Москвы у власти в Киеве, манипуляции ЕС для выдворения РФ из Всемирной таможенной организации. Хроника событий на Украине на утро 7 июля © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Между тем, слова об отставке не так давно звучали из уст самого Джонсона. В частности, он говорил, что если бы его стране пришлось отказаться от помощи Киеву из-за нарастающих экономических проблем, то ему пришлось бы уйти в отставку.

«Если бы так сложилось, что я вынужден был отказаться от украинского кейса, потому что это стало бы слишком сложным, и цена поддержки этих людей стала бы чересчур большой на фоне инфляции, экономического вреда — тогда мне пришлось бы признать, что я потерял очень важный аргумент, и я бы ушел», — заявил Борис Джонсон.

При этом только за последние недели число подавших в отставку членов правительства Великобритании достигло внушительной цифры 36. Причем свои посты покинули в том числе и 11 министров:

министр финансов Риши Сунак ,

, министр здравоохранения Саджид Джавид ,

, министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс ,

, министр школ Робин Уокер ,

, министр юстиции Виктория Аткинс ,

, министр казначейства Джон Глен ,

, министр окружающей среды Джо Черчилль ,

, министр жилищного строительства Стюарт Эндрю ,

, министр занятости Мимс Дэвис ,

, министр безопасности Рэйчел Маклин ,

, министр экспорта Майк Фрир.

Главной причиной отказа от своих постов большинство из них назвали невозможностью больше работать с Джонсоном по моральным и профессиональным соображениям. Речь в том числе и о скандалах, связанных с именем британского премьер-министра. Очередной разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.

В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.