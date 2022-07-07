Издание опубликовало информацию о том, что Джонсон «держится твердо и отказывается уйти», а в качестве довода в свою пользу приводит необходимость сконцентрироваться на «чрезвычайно важных проблемах, стоящих перед страной», а также заявляет, что его уход приведет к хаосу в правительству и к поражению консерваторов на следующих выборах.
Между тем, слова об отставке не так давно звучали из уст самого Джонсона. В частности, он говорил, что если бы его стране пришлось отказаться от помощи Киеву из-за нарастающих экономических проблем, то ему пришлось бы уйти в отставку.
«Если бы так сложилось, что я вынужден был отказаться от украинского кейса, потому что это стало бы слишком сложным, и цена поддержки этих людей стала бы чересчур большой на фоне инфляции, экономического вреда — тогда мне пришлось бы признать, что я потерял очень важный аргумент, и я бы ушел», — заявил Борис Джонсон.
При этом только за последние недели число подавших в отставку членов правительства Великобритании достигло внушительной цифры 36. Причем свои посты покинули в том числе и 11 министров:
- министр финансов Риши Сунак,
- министр здравоохранения Саджид Джавид,
- министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс,
- министр школ Робин Уокер,
- министр юстиции Виктория Аткинс,
- министр казначейства Джон Глен,
- министр окружающей среды Джо Черчилль,
- министр жилищного строительства Стюарт Эндрю,
- министр занятости Мимс Дэвис,
- министр безопасности Рэйчел Маклин,
- министр экспорта Майк Фрир.
Главной причиной отказа от своих постов большинство из них назвали невозможностью больше работать с Джонсоном по моральным и профессиональным соображениям. Речь в том числе и о скандалах, связанных с именем британского премьер-министра. Очередной разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.