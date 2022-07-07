Двое граждан Бразилии погибли 1 июля в ходе боевых действий на Украине, когда по их укрытию в Харькове был произведен удар. Об этом стало известно 7 июля из сообщения МИД Юразилии

«Министерство иностранных дел получило через посольство Бразилии в Киеве подтверждение гибели двух граждан Бразилии на территории Украины 1 июля в результате конфликта в этой стране», — сообщил бразильский МИД.

День в истории. 7 июля: нанесен сокрушающий удар обороне Донбасса © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк Талита ду Вали и некий Дуглас Буриго, воевавшие в составе «иностранного легиона» украинской армии.

Первая активно публиковала кадры из своей жизни в Instagram*, где называла себя снайпером курдских вооруженных сил и указывала, что воюет на Украине. Последние фотографии Буриго в той же соцсети также изобиловали украинской тематикой, в частности, наемник публиковал свои снимки с украинскими нашивками и оружием.

Иностранные наемники воюют на Украине практически с самого начала спецоперации России. Часть из них уже уничтожена, но отдельные иностранцы сдаются в плен и попадают на скамью подсудимых.

Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наемников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима - к смертной казни.

Их осудили за наемничество и совершение преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также за прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности в ДНР.

Приговор еще не приведен в исполнение, по закону, у осужденных есть месяц на апелляцию.

*Признан в России экстремистским.