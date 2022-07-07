«Министерство иностранных дел получило через посольство Бразилии в Киеве подтверждение гибели двух граждан Бразилии на территории Украины 1 июля в результате конфликта в этой стране», — сообщил бразильский МИД.
В министерстве отметили, что по бразильскому законодательству не могут обнародовать имена и личные данные погибших граждан, однако местные СМИ написали, что это модель Талита ду Вали и некий Дуглас Буриго, воевавшие в составе «иностранного легиона» украинской армии.
Первая активно публиковала кадры из своей жизни в Instagram*, где называла себя снайпером курдских вооруженных сил и указывала, что воюет на Украине. Последние фотографии Буриго в той же соцсети также изобиловали украинской тематикой, в частности, наемник публиковал свои снимки с украинскими нашивками и оружием.
Иностранные наемники воюют на Украине практически с самого начала спецоперации России. Часть из них уже уничтожена, но отдельные иностранцы сдаются в плен и попадают на скамью подсудимых.
Так, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил троих иностранных наемников — британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима - к смертной казни.
Их осудили за наемничество и совершение преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также за прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности в ДНР.
Приговор еще не приведен в исполнение, по закону, у осужденных есть месяц на апелляцию.
*Признан в России экстремистским.