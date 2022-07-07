Брюссель и Киев предпринимали попытки приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом рассказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, пишут 7 июля РИА Новости

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал Давыдов.

В Херсонской области нашли украинский схрон с гранатометами © Татьяна Чугаенко

Давыдов пояснил, что именно к этому Москва и призывает — не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров.