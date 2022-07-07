«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал Давыдов.
Однако, добавил он, ЕС и Украине это не удалось, и в результате участия России в Совете ВТамО в конце июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».
Давыдов пояснил, что именно к этому Москва и призывает — не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров.