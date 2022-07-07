«На этой неделе, как известно, мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но, как минимум, для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал Кадыров.
Глава региона пояснил, что, сбежавшие террористы находятся в Киеве, и они уже объявлены в розыск. Кадыров подчеркнул, что бойцы Чечни в полной боевой готовности ждут команды по зачистке этих националистов.
«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — резюмировал глава Чечни.