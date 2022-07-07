Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что следующей своей задачей в рамках спецоперации на Украине видит уничтожение остатков террористов, бесчинствовавших в свое время в Чеченской Республике, но умудрившихся сбежать в Киев. Об этом он написал 7 июля в своем в Telegram

«На этой неделе, как известно, мы полностью освободили от националистически настроенной сволоты всю территорию ЛНР. Да, несомненно, это историческое и судьбоносное для Луганска достижение, но, как минимум, для нас, чеченцев, спецоперация еще далека до завершения. Мы отчаянно надеемся, что нам дадут возможность дойти, если надо, до Киева и добить остатки террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики», — написал Кадыров.

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«Для нас принципиальный вопрос заключается в том, чтобы свести свои счеты с шайтанами, которые бесчинствовали в Чеченской Республике. Мы их давно искали», — резюмировал глава Чечни.