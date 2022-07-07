«Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, начатая на Украине с целями освобождения Донецкой и Луганской народных республик, денацификации и демилитаризации Украины, явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства Российской Федерации», — говорится в публикации.
В сообщении также указывается, что Россия сейчас находится на передних рубежах борьбы с концепцией однополярного, колониального мира, активно навязываемого всему миру «коллективным Западом» во главе с Вашингтоном.
Авторы публикации сообщают, что гибридную войну против Москвы и ее союзников Запад ведет последние десять лет. Причем делает это поступательно и последовательно, в частности, не так давно США вышли из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности, чтобы «развязать себе руки».
В перспективе, констатируют авторы статьи, Вашингтон планирует добиться военного и технологического превосходства над Россией и обеспечить сдерживание Китая.