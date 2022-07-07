Специальная военная операция на Украине - логичный ответ на продвижение США и их союзников по НАТО на территорию бывших республик СССР и попытку подчинить Россию. Такой вывод на днях сделали авторы журнала «Военная мысль», издаваемом для генералов, адмиралов и офицеров Вооруженных сил РФ

«Специальная военная операция Вооруженных сил Российской Федерации, начатая на Украине с целями освобождения Донецкой и Луганской народных республик, денацификации и демилитаризации Украины, явилась логичным ответом на продвижение США и их союзников по НАТО на европейскую территорию республик бывшего СССР и попытку реализации механизма экономического и политического подчинения им руководства Российской Федерации», — говорится в публикации.

В Херсонской области нашли украинский схрон с гранатометами © Татьяна Чугаенко

Авторы публикации сообщают, что гибридную войну против Москвы и ее союзников Запад ведет последние десять лет. Причем делает это поступательно и последовательно, в частности, не так давно США вышли из договора по ПРО и ракетам средней и меньшей дальности, чтобы «развязать себе руки».

В перспективе, констатируют авторы статьи, Вашингтон планирует добиться военного и технологического превосходства над Россией и обеспечить сдерживание Китая.