ФСБ РФ завела уголовное дело на группу украинцев, подозреваемых в подготовке акта международного терроризма, направленного на силовиков и мирных жителей Украины и России. Об этом 7 июля сообщил «Коммерсант»

«ФСБ возбудила уголовное дело по редко встречающейся в российской практике статье Уголовного кодекса — о подготовке акта международного терроризма. Его фигурантами стали несколько граждан Украины, готовившие нападение на силовиков и мирных жителей как самой этой страны, так и России», — написали журналисты газеты.

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У фигурантов дела изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три ручных гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более сотни ручных гранат и несколько десятков противопехотных и противотанковых мин.

«По версии следствия, фигуранты готовили именно акт международного терроризма, поскольку он был направлен против мирных граждан Украины и России "в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов" и "против интересов Российской Федерации"», — говорится в сообщении, где уточняется также, что задержанных доставили в СИЗО в Симферополе.

По информации журналистов, одним из участников банды является известный в Запорожской области спортсмен, председатель местной федерации кунг-фу Андрей Голубев, ранее служивший в пограничных войсках Украины.

Сообщается, что он попытался обжаловать меру пресечения, мотивируя это тем, что не собирается скрываться от следствия, поскольку живет с супругой и ребенком, а также страдает от тяжелого заболевания тазобедренных суставов. Однако суд в освобождении из-под стражи ему отказал.

По информации издания, все подозреваемые по этому делу еще не установлены, ведется работа.

К слову, по Херсонской области, освобожденной российскими военными от нацистов, уже прокатилась серия аналогичных терактов. От взрывчатки, которой был начинен автомобиль погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.