«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — пишет издание, цитируя слова своего источника.
Сообщается, что схрон удалось обнаружить благодаря оперативно-розыскным мероприятиям. В раскрытой точке украинских диверсантов хранились гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ; 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам; 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм; по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатометом, а также девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25.
Также был обнаружен и перевалочный пункт боевиков. Он располагался в поселке Куйбышево в Херсонской области, и по данным следствия, принадлежал подруге одного из задержанных. Там члены украинской ДРГ хранили оружие до того как доставить в схрон.
Обследовав этот участок, российские силовики обнаружили также восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.
Херсонскую область российские военные освободили в середине марта. В регионе созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Также в области ведется работа по обнаружению схронов, оставленных боевиками. Нередко такие точки хранения оружия сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.
Также известно, что жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к Российской Федерации, соответствующий референдум запланирован на ближайшие месяцы.