В Херсонской области обнаружены перевалочный пункт и схрон с гранатометами украинских боевиков. Об этом 7 июля сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за семь тысяч гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», — пишет издание, цитируя слова своего источника.

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Также был обнаружен и перевалочный пункт боевиков. Он располагался в поселке Куйбышево в Херсонской области, и по данным следствия, принадлежал подруге одного из задержанных. Там члены украинской ДРГ хранили оружие до того как доставить в схрон.

Обследовав этот участок, российские силовики обнаружили также восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Херсонскую область российские военные освободили в середине марта. В регионе созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.

Также в области ведется работа по обнаружению схронов, оставленных боевиками. Нередко такие точки хранения оружия сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур.

Также известно, что жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к Российской Федерации, соответствующий референдум запланирован на ближайшие месяцы.