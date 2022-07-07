«Что делать Киеву с этим зоопарком? Там буквально у него как на Ноевом ковчеге — каждой твари по паре в этих военных установках типов вооружений, которые им поставляют. Это головная непереносимая боль по техническому обслуживанию и запасным частям, по калибру используемых вооружений и т. д.», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что так воевать Украина просто не сможет, и Запад фактически вынудит киевский режим затягивать боевые действия на истощение. При этом сами страны НАТО «оголят» свою национальную безопасность, отдав вооружение на нужды Украины.
Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.