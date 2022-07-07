За четыре месяца спецоперации Украина значительно истощила военные арсеналы стран НАТО, однако Запад все равно будет поставлять оружие. В итоге Киев получит сборную солянку из вооружения, которое будет крайне сложно эксплуатировать, заявил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Что делать Киеву с этим зоопарком? Там буквально у него как на Ноевом ковчеге — каждой твари по паре в этих военных установках типов вооружений, которые им поставляют. Это головная непереносимая боль по техническому обслуживанию и запасным частям, по калибру используемых вооружений и т. д.», — сказал эксперт.

Российская авиация уничтожила до ста украинских националистов в Харькове - Минобороны РФ © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

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