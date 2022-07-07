На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что поможет Украине любым современным вооружением. Причем даст в десятки или даже сотни раз больше, чем раньше. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов

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«Я не думаю, что поставки вооружения будут увеличены кратно. Возможно, мы увидим большие поставки, потому что Украине надо чем-то воевать. Западники будут выскребать все, что только можно, и поставлять Украине», — сказал специалист.

По словам Анпилогова, в итоге Киев получит остатки с «сусеков» вместе с головной болью по техническому обслуживанию, запасным частям, ремонту и несоответствию калибров.

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.