В публикации говорится, что сформировать эту базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. Также в сопроводительном комментарии указывается, что это лишь первый материал в серии публикаций.
Группировке RaHDit удалось раскрыть представителей посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Есть в списке данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, а также информация об инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.
На данный момент это самая крупная утечка данных украинской разведки с начал спецоперации. Хотя подобного рода публикации хакеры RaHDIt делали и раньше. В частности, в июне они выложили в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.
Также на портале «НемеZида» опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.