Данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины появились на сайте «НемеZида». Выложила их туда хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры»)

В публикации говорится, что сформировать эту базу данных помогли изъяны в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. Также в сопроводительном комментарии указывается, что это лишь первый материал в серии публикаций.

Группировке RaHDit удалось раскрыть представителей посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Есть в списке данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, а также информация об инструкторах по диверсионному делу и представителях спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

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Также на портале «НемеZида» опубликованы сведения о более чем 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.