Пользователи YouTube заметили странности в вещании европейского Euronews. Телеканал одновременно и рассказал зрителям об обстрелах Белгорода, и в то же время скрыл все необходимые для западной политики детали. Об этом 6 июля пишут РИА Новости

Речь идет о сюжете про пуск ракет по Белгороду. Португалоязычной аудитории не рассказали о том, что удар наносили ВСУ и что делали они это прицельно по мирным жителям. Зрителяей уведомили о четырех погибших и даже дали послушать 30-секундный фрагмент видеообращения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Правда без титра и перевода.

Утечка данных об украинских разведчиках, ограничения для военнообязанных, распродажа западной гуманитарки. Хроника событий на Украине на утро 6 июля © пресс-служба президента Украины Александра Лукашенко, который сообщил о попытке ВСУ нанести удар по военным объектам в республике.

«Боже, что за дешевая журналистика. Не могли даже перевести, что там говорят по-русски», «Поскольку говорил русский, не перевели ни одного слова. А был бы Зеленский, транслировали бы в прямом эфире, да с субтитрами. Такова обычная позиция "свободных" СМИ»,

«Чувак, это нормально, видишь название Euronews, они будут защищать интересы Запада. Не жди ничего другого тут», «Eurofakenews не дает слово другой стороне. Это давно известно», — написали португалоязычные и англоязычные пользователи.

В ночь на 3 июля ВСУ нанесли удар баллистическими ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Белгорода. Сработала система ПВО. Известно о пяти погибших, повреждено около пяти десятков жилых домов.