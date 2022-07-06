В будущем с Литвой можно будет договориться о строительстве специальной выделенной железной и автомобильной дороге, которая соединит по земле Калиниградскую область с остальной частью России. Такое заявление сделал калининградский губернатор Антон Алиханов, сообщают РИА Новости 6 июля

«У нас ж/д очень много обеспечивает, и нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует. Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования, чтобы это была гарантированная наземная связь нашего полуэксклава с основной территорией", — сказал губернатор.

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Литва объявила о запрете с 18 июня на транзит между Калининградской областью и остальной частью России подсанкционных товаров, в том числе древесины, металлов, цемента, стройматериалов, удобрений, алкоголя, икры и других категорий товаров, которые суммарно составляют около 50% всего транзита в регион.

МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что «последствия наступят».