С поддержкой Вашингтона борьба Украины в Донбассе будет затяжной. Об этом на брифинге 5 июля сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

«Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон. Это не означает, что Россия добьется своих целей, а Украина перестанет сражаться… Мы будем поддерживать Украину, мы дали им самый большой объем поддержки, что касается сферы безопасности. И мы не остановимся», — сказала она. Добавив, что Россия не демонстрирует готовности к переговорам.

«"Российская провокация" может стать печальной реальностью»: Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков говорил, что Запад делает ставку на продолжение военных действий на Украине, и под руководством Вашингтона украинцам не разрешат думать и говорить о мире.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также комментировал ситуацию. По его словам, США объявили Москве «войну по доверенности», снабжая Украину оружием, поддерживая там «милитаристский угар, чтобы Киев бился до последнего украинца».

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

К слову, иностранное сооружение ВСУ уже используют для обстрелов мирных городов Донбасса. За последние месяцы только в ДНР погибло порядка 200 человек от обстрелов украинской стороны.