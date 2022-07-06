Демократическая партия планирует «пустить в расход» президента США Джо Байдена после ноябрьских промежуточных выборов в палату представителей. Такое заявление 5 июля в эфире Sky News Australia сделала политический обозреватель Fox News Томи Ларен

В студии австралийского канала обсудили результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, оказалось, что 71% американцев не хочет видеть Байдена, баллотирующегося на второй срок. Кроме того, исследование показало, что на фоне инфляции и роста цен на бензин рейтинг одобрения действующего лидера нации упал до 38%.

«Демократы собираются подождать и посмотреть, как там будет в ноябре. И когда их уничтожат и разорвут в пух и прах, они кинут Джо Байдена. Думаю, что этот план у них был с самого начала. Они сделают из него козла отпущения — не их политику, а самого Джо Байдена, хотя это именно их политика (виновата в происходящем. — Ред.). Они пустят его в расход, избавятся от него, как они всегда и планировали», — сказала Ларен.

Обозреватель пояснила, что на следующие президентские выборы демократы планировали отправить вице-президента США Камалу Харрис, но теперь ее кандидатуру не рассматривают, потому что она «пойдет в расход» вместе с Байденом, а в борьбу за кресло в Белом доме от этой партии вступит губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Джонсон — политический труп». Украина тащит на дно ведущих европейских политиков © AP, Justin Tallis Александр Сокуренко. Также в его статье говорится, что на Западе уже осознали политическую смерть многих европейских лидеров.

В 2022 году инфляция в США побила 40-летние рекорды и достигла 8,5%. Введение антироссийских санкций, инициированных Вашингтоном только усугубило ситуацию в стране, однако власти обвиняют во всем происходящем российское руководство, утверждая, что лично Владимир Путин виноват в росте мировых цен на энергоносители.