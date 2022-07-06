В истории с ограничением транзита через Литву может быть «рука США», заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Об этом 6 июля написали РИА Новости

«Знаете, я могу рассказать много историй, которые мне рассказывали в том числе и калининградские предприниматели, из жизни их и взаимодействия с литовским бизнесом, которые указывают на то, что там не просто рука, там надели и управляют кукольным театром. Есть такие ощущения», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что если бы Вильнюс руководствовался интересами жителей своей страны, подобных решений бы никто не принимал.

«Потому что народу Литвы эти решения не то что невыгодны, они для них ущербны уже в том виде, в котором их принимают, я уже не говорю о возможных потенциальных ответных мерах со стороны России», — заключил Алиханов.

Губернатор добавил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами на фоне решения Вильнюса.

Литва нарывается. Россия обеспечит коридор в Калининградскую область через Белоруссию © © Lietuvos Respublikos Seimas

МИД России выразил протест Вильнюсу и потребовал немедленно снять ограничения. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что действия литовских властей противоречат международному праву. Также она заметила, что Вильнюсу стоит помнить, что «последствия наступят».

Замруководителя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, подчеркнул, что из ЕС Литву никто на эти меры не подвигал, скорее всего, это «прилетело» из-за океана.