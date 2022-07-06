Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал мужчин из подконтрольной Киеву территории Запорожской области не получать повестки военкоматов и при возможности - уезжать на безопасные освобожденные территории. Об этом Рогов написал 5 июля в своем Telegram-канале

«Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — написал Рогов.

«"Российская провокация" может стать печальной реальностью»: Клишас дал совет Норвегии по поводу Шпицбергена © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк Евгений Балицкий накануне объявил о пятилетнем моратории на мобилизацию на освобожденной части региона. Он пояснил, что такая мера связана с ложью украинских ресурсов о «принудительном призыве» людей на фронт.

Между тем, украинский генштаб ранее подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения.

Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области российские военные освободили в середине марта. В обоих регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.

Также в обоих областях объявили о желании присоединиться к Российской Федерации, соответствующие референдумы запланированы на ближайшие месяцы.