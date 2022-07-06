«Дорогие земляки, будьте осторожны! Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — написал Рогов.
Глава ВГА региона Евгений Балицкий накануне объявил о пятилетнем моратории на мобилизацию на освобожденной части региона. Он пояснил, что такая мера связана с ложью украинских ресурсов о «принудительном призыве» людей на фронт.
Между тем, украинский генштаб ранее подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения.
Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области российские военные освободили в середине марта. В обоих регионах созданы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, заработала социальная инфраструктура, постепенно налаживается транспортное сообщение с российскими регионами.
Также в обоих областях объявили о желании присоединиться к Российской Федерации, соответствующие референдумы запланированы на ближайшие месяцы.