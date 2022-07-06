Норвегия отказалась пропускать на Шпицберген российские грузы, отклонив заявку Москвы под видом санкций. Такое поведение председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил как нарушение соглашения между странами. Об этом он написал 5 июля в своем Telegram-канале

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал Клишас.

Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина «российской провокацией».

Речь о поручении спикера ГД РФ поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации договора (отказ государства от международного договора) между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

В министерстве иностранных дел Норвегии, в свою очередь, сочли, что соответствующий договор между Москвой и Осло не подлежит денонсации.