«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций. А то "российская провокация" может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства», — написал Клишас.
Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ, согласно которым скандинавские страны назвали инициативу спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина «российской провокацией».
Речь о поручении спикера ГД РФ поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации договора (отказ государства от международного договора) между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
В министерстве иностранных дел Норвегии, в свою очередь, сочли, что соответствующий договор между Москвой и Осло не подлежит денонсации.
Архипелаг Шпицберген формально находится в составе Королевства Норвегия с 1925 года, однако имеет статус особой демилитаризованной зоны, производство и добыча ископаемых разделены между Норвегией и Россией, официальные языки на архипелаге — норвежский и русский.