Страны Запада обещали Украине серьезное усиление вооружением, однако это не поможет, потому танки, РСЗО и «Джавелины» заканчиваются быстрее, чем поставляются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Все дело в том, что поставки западного вооружения отстают от убытия арсеналов Украины где-то на два порядка, то есть, если возьмем на примере РСЗО, если российская армия и союзные войска уничтожили около 700 различных установок ракетных систем залпового огня, то сейчас поставки составляют восемь установок HIMARS. И в ближайшее время — это будет три десятка установок. Разница в 20 раз», — заключил специалист.

Он добавил, что поставки в таких объемах, разумеется, приводят к гибели военных и мирных людей в Донбассе, однако изменить, а уж тем более сломить ситуацию на линии фронта, которая насчитывает порядка двух тысяч километров, не смогут.

Эксперт рассказал, чем закончилась попытка Польши собрать сборную по войне с Россией © commons.wikimedia.org, Gerrit Burow

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

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