Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине самое современное вооружение, причем самое лучшее и много. Приведет ли это к тому, что российским военным придется идти дальше, чем планировалось, вплоть до Львова, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

Проверка российского сухогруза с зерном в Турции несет геополитический подтекст © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Украинская армия маневрирует, использует собственные и внешние ресурсы, и это меняет наши планы. Мы отошли от массированного наступления широкой дугой от Киева до Херсона к точечной борьбе с наиболее боеспособными частями ВСУ. Сейчас есть три такие точки: Донбасс, Николаев и Харьков, где усиливаются возможности украинских войск», — рассказал эксперт.

Он добавил, что обстрелы приграничных российских регионов, которые были в конце мая — начале июня, прекратились, «видимо, эту проблему российская армия решила».

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