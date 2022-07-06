Он пояснил, что в современном мире нет операций, которые проводятся по плану, утвержденному на месяцы. Меняется политическая ситуация, вслед за ней меняются и действия вовлеченных сторон.
«Украинская армия маневрирует, использует собственные и внешние ресурсы, и это меняет наши планы. Мы отошли от массированного наступления широкой дугой от Киева до Херсона к точечной борьбе с наиболее боеспособными частями ВСУ. Сейчас есть три такие точки: Донбасс, Николаев и Харьков, где усиливаются возможности украинских войск», — рассказал эксперт.
Он добавил, что обстрелы приграничных российских регионов, которые были в конце мая — начале июня, прекратились, «видимо, эту проблему российская армия решила».
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.