Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине самое современное вооружение, но пока страна получает исключительно технику советского образца. В Киеве недвусмысленно намекают Западу на немецкое и американское. Российские военные разделяют это желание, потому что не прочь изучить новые образцы. Об этом Украине.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

«Идет настоящая охота за этими американскими гаубицами, три из них уничтожены, а две уже утащили в Донецк. Утащили парочку французских "Цезарей". Россия не откажет себе и в удовольствии пообщаться с F-16 в украинском небе.

Вы можете себе представить, что начнется, когда в качестве трофеев Россия и ДНР/ЛНР заберут себе американские танки, а на землю посыплются их новые образцы американской авиационной техники? Это будет катастрофа для Запада», — сказал эксперт.

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Суздальцев добавил, что изучение новых образцов иностранной техники действительно представляет большой интерес для российских военных и разработчиков, поскольку те же американские «Джавелины» — хорошее оружие для пустыни, а в тумане и под снегом показали высокую степень непредсказуемости.

«У меня вообще складывается впечатление, что российская армия хочет попробовать на зуб любую технику, которая придет с Запада. Да, эта техника опасна, но надо понять, как с ней бороться. Это тест и для России, и для Запада. Пока российская армия с этим справляется», — заключил специалист.

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.