На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы, вооружая Украину самыми современными образцами оружия. Как относиться к таким заявлениям, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

«Это очень серьезное заявление. К нему надо отнестись с большим вниманием, но без какой-то там политической экзальтации. Украина живет натовскими поставками. Для них это символ выживания, символ поддержки Западом и даже символ победы.

Привольнянский плацдарм: как была взломана оборона под Лисичанском и открыты «ворота в Донбасс» © РИА Новости, Олег Кнорринг / Перейти в фотобанк

Иными словами, пояснил он, поставки носят не военный характер, а больше психологический, потому перспективны относительно. На Западе это хорошо понимают, поэтому предоставили Украине еще и статус кандидата на вступление в Евросоюз, чтобы создать у ВСУ ощущение принадлежности к «единой Европе».

По словам Суздальцева, на Украине сейчас активно вспоминают, что Польша за время нахождения в Евросоюзе получила от Брюсселя 160 млрд долларов, и уже делят эти деньги. Тем временем Запад всеми силами затягивает военный конфликт, бросая Киеву крохи нового вооружения.

На днях в Мадриде прошел саммит НАТО, на котором Запад объявил Россию угрозой номер один и заявил, что готов сражаться с Москвой до полной победы. Правда, руками украинцев.

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.