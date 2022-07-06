Принято говорить, что Россия проигрывает информационную войну. Однако история с отходом военных РФ с острова Змеиный показала, что и на этом поле Москва способна делать работу над ошибками и быстро учиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Андрей Суздальцев

Журналист Bloomberg разоблачил «друзей Путина» в Европе © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Такое заявление, заметил Суздальцев, вызвало обоснованную критику российского общества в адрес своего военного ведомства, ведь жест доброй воли в отношении украинских националистов то же самое, что шаг Красной армии навстречу Вермахту.

Однако Минобороны РФ, подчеркнул эксперт, быстро сориентировалось в ситуации и заменило пацифистский флажок на четкую и понятную информацию: что гарнизон острова свои задачи выполнил. Это успокоило возмущенных россиян, а вот Украине добавило неудобства.

«В дурацком положении оказались в Киеве, где били в барабаны о крупнейшей «перемоге». А дальше что? Надо забираться на остров и там страшно угрожать России. Глава СНБО [Алексей] Данилов же уже заявил, что освобождение Крыма вот-вот начнется, но пока они боятся на остров даже носа показать. Такая вот странная перемога», — сказал эксперт.

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию.

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.