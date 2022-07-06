В конце июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме вывоза зерна. Многие посчитали этот шаг отступлением от целей СВО и незаслуженно раскритиковали ведомство. Такое мнение в интервью Украине.ру высказал политолог Андрей Суздальцев

Эксперт заявил, что командование РФ приняло совершенно правильное решение об уходе со Змеиного, поскольку стало ясно, что расходы на удержание острова превышают всевозможные варианты получения выгоды от этой территории. При этом информационное сопровождение этого события оказалось не таким удачным, как решение о выводе, считает Суздальцев.

«Когда было сначала заявлено, что это жест доброй воли, это вызвало жесткую реакцию в российском обществе. Люди справедливо заметили, что если мы воюем с нацистами и с Западом, настроенными на уничтожении России, то это то же самое, как если бы Красная армия демонстрировала жесты доброй воли в отношении Вермахта.

Но надо отдать должное, что Минобороны к вечеру поняло, что незачем размахивать пацифистскими флажками, и что гарнизон острова выполнил свои задачи. Это правда и это ситуацию успокоило», — пояснил специалист.

По словам политолога, российская армия на информационном поле неуклюжа, и в мире принято говорить, что Россия проигрывает информационную войну. И так было долгое время, но теперь это не так.

Сейчас Украина и Запад, добавил политолог, внимательно следят за тем, как Москва интерпретирует ход кампании. И если раньше Россия отбивалась от украинской пропаганды, то теперь наоборот.

«Есть такой анекдот, что в захваченном российскими войсками Вашингтоне на обелиске в честь победы напишут, что информационную войну мы проиграли. Потому что информационно-аналитическое сопровождение действий российских войск хромает. Надо было у карты с указкой объяснить, что, поскольку мы сейчас никаких операций не планируем, держать на острове гарнизон и технику нет смысла, потому что мы концентрируемся на других направлениях, но мы еще сюда вернемся», — подчеркнул эксперт.

Главнокомандующий ВСУ Залужный потребовал выполнять жесткий закон военного времени © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Валерій Залужний

В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные покинули остров Змеиный в качестве жеста доброй воли, чтобы такой шаг лишил Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.

Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.