Готовность НАТО противостоять России, объединяющая альянс, может обернуться для него ахиллесовой пятой. К такому выводу на днях пришло британское издание The Guardian

Журналисты издания пишут: Запад един в том, что нельзя допустить успеха Москвы на Украине. Однако в вопросе, что именно должно в результате произойти с Россией, есть существенные разночтения и они могут все испортить.

С одной стороны, поясняют авторы статьи, Великобритания и большинство стран Центральной и Восточной Европы настаивают, что Москве необходимо нанести физическое поражение, с другой, например, в Германии предпочли бы, чтобы Россия не смогла с уверенность заявить о своей победе.

«На данный момент эта дискуссия кажется абстрактной. Но в тот момент, когда Москва намекнет, что она хочет прекращения огня на Украине, все эти разногласия внутри НАТО станут достоянием гласности. Новая стратегическая концепция НАТО, принятая в Мадриде, включает в себя в общей сложности 71 категорическое обязательство "мы будем", без сомнения, это замечательный набор обещаний. Но некоторые не выдержат, когда оружие в Украине замолчит», — говорится в статье.

«Метафорическая» установка флага на Змеином, уязвимое место НАТО, заминированные мосты. Хроника событий на Украине на утро 5 июля © telegraf.com.ua

От себя американцы и европейцы пообещали предоставить Киеву любые виды оружия в рамках планов перехода Украины с советского вооружения на западное. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что здесь не будет «никакого списка вооружений, передача которых была бы исключена».

Президент США Джо Байден заявил, что по инициативе министра обороны США Ллойда Остина более 50 стран сделали новые обещания о поставках вооружения Украине. И в общей сложности Киеву будет поставлено порядка 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО» любой мощности и дальности действия.

Однако, замечают многие военные эксперты, до сих пор обещания Запада о вооружении Украины по большей части так и оставались словами, на деле Киеву поставляют единицы боевой техники, которые быстро «перемалываются» российскими войсками.