Федеральная служба исполнения наказания РФ опровергла появившуюся в информационном поле информацию о том, что боевики нацбатальона «Азов» (в отношении бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) находятся в следственном изоляторе Москвы «Лефортово». О результатах соответствующего запроса 5 июля сообщили РИА Новости

«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" — ред.) не содержатся», — ссылается издание на ответ ведомства.

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Известно, что Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд страны с иском о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в России. Документ содержит маркировку «секретно», пока в распоряжении журналистов только информация об ориентировочной дате рассмотрения иска — 2 августа.