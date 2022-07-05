«На ваше обращение сообщаем, что указанные в запросе лица в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" — ред.) не содержатся», — ссылается издание на ответ ведомства.
Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» полностью освобождена. Всего, по данным ведомства, с предприятия сдались в плен 2439 нацистов из полка «Азов» и украинских военных, которые использовали меткомбинат как оборонительную крепость.
Известно, что Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд страны с иском о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность в России. Документ содержит маркировку «секретно», пока в распоряжении журналистов только информация об ориентировочной дате рассмотрения иска — 2 августа.