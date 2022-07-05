Информация о том, что флаг Украины установлен на оставленном российскими военными острове Змеиный, не соответствует действительности. Об этом 4 июля в эфире американского CNN сказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк

«Змеиный - весьма сомнительное приобретение для Украины» - эксперт © РИА Севастополь Гуменюк заявила, что украинские военные установили на Змеином государственный флаг Украины. Правда она не уточнила, находится ли на острове контингент этой страны. В беседе с CNN показания Гуменюк изменились.

«Никто не высаживался на острове. Кто будет устанавливать его (флаг. — Ред.), поднимать? Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться», — сказала она, призвав предыдущие свои высказывания воспринимать «метафорически».

Змеиный, находящийся в Черном море, силы Российской Федерации заняли в первые дни спецоперации. С тех пор киевский режим предпринимал несколько попыток отбить территорию. В частности, в канун Дня Победы, украинский генштаб по прямому указанию Владимира Зеленского спланировал крупную провокацию по высадке на остров воздушного и морского десанта.

Эти попытки оказались неудачными. В Минобороны РФ оценили произошедшее тогда как бездумную пиар-акцию киевского режима, которая привела к бессмысленной гибели более 50 украинских военных.

В четверг, 30 июня, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные покинули остров Змеиный, и сделано это было сделано в качестве шага доброй воли.

В ведомстве пояснили, что такой шаг лишит Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса, прикрываясь невозможностью вывоза зерна из-за контроля российскими войсками.