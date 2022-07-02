В новой стратегической концепции НАТО назвала Россию главной угрозой, а Китаю впервые отвела роль «систематического вызова». В Поднебесной уже отреагировали на ход Запада, заявив, что в отношении альянса Пекин займет рациональную, сдержанную, но жесткую позицию. Об этом 2 июля написали РИА Новости со ссылкой на китайских экспертов

Без шума и дыма: СМИ рассказали, как ВС РФ уничтожают украинских диверсантов с помощью «Галла» © АО "ЦНИИ "Буревестник" Ван Ивэй заявил, что намерение НАТО состоит в превращении альянса в инструмент сдерживания Китая.

«Намерение НАТО очевидно: под предлогом соблюдения так называемых норм международного порядка интегрировать различные "мелкие группировки" под руководством США в рамки НАТО и превратить альянс в стратегический инструмент США для сдерживания Китая», — сказал он.

Ван Ивэй добавил, что Китай, как и Россия, становится еще одним предлогом для НАТО для легитимизации своего существования, а глава аналитического центра Glory Diplomacy Ван Гайгай отметил, что ключом к ответу Китая НАТО может быть только «рациональная, выгодная, сдержанно жесткая позиция».

«С одной стороны, мы не можем намеренно разрушать наши отношения с США, равно как и не можем намеренно портить наши отношения с Европой. С другой стороны, мы абсолютно не должны уступать по ключевым вопросам», — сказал он.

Аналитик добавил, что наладить китайско-американские отношения будет уже очень непросто, но для улучшения отношений между Китаем и ЕС еще есть пространство. Эксперт добавил, что в одиночку Вашингтон не представляет опасности для Пекина, поэтому США продолжат давление на Европу в части сдерживания КНР.

Также Ван Гайгай заметил, что упоминание Китая в новой стратегической концепции НАТО многими будет рассматриваться как последствие поддержки России Китаем, однако это — часть информационной борьбы, которой нужно противостоять.

«Китаю следует опасаться разного рода "медиавойн", направленных на раскол китайско-российских отношений. Подобного рода голоса исходят не только из США, но и из самого Китая», — сказал он, добавив, что взаимоотношения с Москвой важны для Пекина.