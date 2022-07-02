На последнем саммите НАТО альянс назвал Россию «самой значительной и прямой угрозой» своей безопасности. Однако большинство жителей Восточной Германии отказываются воспринимать Москву как врага. Об этом на днях написала историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер в статье для британского журнала The Spectator

«Дирижерская палочка в его руках»: в Швеции возмутились поведением Эрдогана в НАТО © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

При этом 60% всего населения не поддерживают жесткую политику Берлина в отношении Москвы.

По мнению Хойер, такое положение дел обусловлено тем, восточные немцы помнят, что от нацизма их освободил Советский Союз.

Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

Президент РФ Владимир Путин оценил политику сдерживания и ослабления России как долгосрочную стратегию западных государств, и резюмировал, что санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.