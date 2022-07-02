Хойер оперирует статистикой, заявляя, что немцы живущие на территории ГДР относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части страны: 60% восточных немцев уверены, что Москву не надо провоцировать. Согласны с ними 40% жителей из западных регионов страны.
При этом 60% всего населения не поддерживают жесткую политику Берлина в отношении Москвы.
По мнению Хойер, такое положение дел обусловлено тем, восточные немцы помнят, что от нацизма их освободил Советский Союз.
Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Президент РФ Владимир Путин оценил политику сдерживания и ослабления России как долгосрочную стратегию западных государств, и резюмировал, что санкции уже нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.