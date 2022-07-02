«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что этот российский миномет практически по всем показателям превосходит иностранные образцы, в том числе и те, что используют украинские диверсионные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник», имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Масса оружия составляет 13 килограммов.