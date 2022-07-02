В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные используют бесшумные минометы «Галл». С их помощью в том числе уничтожают украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом со ссылкой на свои источники 2 июля написало агентство РИА Новости

«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 "Галл", у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела — звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», — рассказал собеседник агентства.

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Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник», имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Масса оружия составляет 13 килограммов.