Заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана «неприятно удивило» Швецию, Финляндию и НАТО. Об этом на днях высказался журналист шведской SVT Хенрик Сильвер

Ранее Анкара тормозила процесс присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, требуя от альянса уступок в свою сторону. В частности, Эрдоган просил выдать Анкаре тех, кого в его стране считают террористами.

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что делегации Турции, Швеции и Финляндии после встречи в Мадриде подписали совместный меморандум и теперь Анкара готова поддержать вступление этих стран в альянс.

Уже после этого президент Турции публично заявил, что готов согласиться на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, поскольку получил гарантии от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Эти слова, заявил Сильвер, стали «неприятным сюрпризом» для альянса.

«Таким образом он демонстрирует, что дирижерская палочка по-прежнему в руках именно у него и это он решает, когда Швеция и Финляндия вступят в НАТО», — сказал Сильвер, добавив, что турецкий лидер «удивил весь пресс-корпус».

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Первоначально речь шла о том, что обе страны-соискательницы членства в НАТО поддержат Анкару «в ее борьбе с террористическими организациями», в число которых входит Рабочая партия Курдистана, Революционная народно-освободительная партия-фронт, организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и их филиалы.

Также Реджепт Тайип Эрдоган попросил снять санкции с С-400, купленных у России, и в то же время включить Анкару в ранее обещанную Вашингтоном программу по поставкам истребителей F-35.