Указ президента России Владимира Путина о смене оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» с «Сахалин Энерджи» на «Газпром» ставит Японию перед крайне сложным выбором. Токио придется определиться, чьи интересы ей важнее - национальные или клуба G7, об этом на днях написало японское издание Nikkei

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Nikkei сообщает, что теперь Японию ждет три возможных варианта развития событий. Первый — японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие акции «Сахалина-2», выполнят условия Москвы и получат свою долю в новом операторе, сохранив поставки энергоресурсов.

Во втором случае возможен отказ от перехода к новому оператору и сохранение для Токио долгосрочных контрактов на покупку СПГ.

«Обычно это не было бы проблемой. Подобные контракты, как правило, остаются в силе при смене владельца. Но Россия поместила Японию в список "недружественных стран", так что неопределенность сохраняется», — уточняется в статье.

Третий — наихудший — сценарий, пишет Nikkei, это — отказ Mitsui и Mitsubishi от долей в новом операторе, ведь тогда контракты на импорт СПГ будут расторгнуты. Вследствие чего, уточняют авторы статьи, Японии придется покупать более дорогой газ на спотовом рынке, что ощутимо ударит по энергетической безопасности страны.

Иными словами, Токио сейчас оказалось в положении былинного богатыря, стоящего у камня, где написано что-то вроде: из проекта выйдешь — серьезные проблемы с поставками получишь, свои интересы на «Сахалине-2» решишь защитить — в немилость «большой семерки» попадешь.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект по освоению двух нефтегазовых месторождениий на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Проектная мощность объекта — 9,6 миллионов тонн в год.

До указа президента РФ оператором проекта была компания «Сахалин Энерджи». Теперь контрольный пакет ее акций принадлежит «Газпрому». Также акционерами проекта являются Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation.

В конце февраля англо-нидерландская компания Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» предприятий, включая «Сахалин-2», где она также имела пакет акций.