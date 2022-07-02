По его словам, попытки возложить вину за инфляцию в Европе исключительно на Россию «дают лишь упрощенное представление о ситуации». На самом деле, заявил Зинна, «фитиль поджег» Европейский центробанк, а кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал «спичкой, из-за которой загорелось все вокруг».
При этом экс-глава института подчеркнул, что нынешний уровень инфляции уже необычайно высок, и ситуация становится все хуже и хуже.
К слову, в Германии цены производителей выросли чуть больше, чем на 33%, а в Испании и Италии — примерно на 40%. Как результат увеличиваются и потребительские цены.
«Никаких радужных перспектив на будущее», — резюмировал Зинна.
Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.