Основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит не на России, а на Европейском центральном банке. Об этом на днях написало немецкое издание Compact со ссылкой на бывшего главу мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна

JPMorgan спрогнозировал «стратосферический» рост цен на нефть. Названа цифра © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

При этом экс-глава института подчеркнул, что нынешний уровень инфляции уже необычайно высок, и ситуация становится все хуже и хуже.

К слову, в Германии цены производителей выросли чуть больше, чем на 33%, а в Испании и Италии — примерно на 40%. Как результат увеличиваются и потребительские цены.

«Никаких радужных перспектив на будущее», — резюмировал Зинна.

Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.

Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.