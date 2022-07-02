«Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой — супруге Моторолы"», — написал Пушилин.
Он добавил, что Арсен Павлов — настоящий русский воин, пример мужества и героизма.
Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола» погиб от взрыва в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года. В республике квалифицируют случившееся как теракт, организованный украинскими спецслужбами.
В 2020 году в Донецке установили бюст Арсена Павлова на аллее героев, а в мае 2022-го президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.