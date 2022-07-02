Заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Об этом 2 июля в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин

«Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой — супруге Моторолы"», — написал Пушилин.

Поменяла Майдан на правду: пианистка Лисица рассказала, что получила за отказ сыграть среди горящих покрышек © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Арсен Павлов — настоящий русский воин, пример мужества и героизма.

Командир батальона «Спарта» ДНР Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола» погиб от взрыва в лифте своего дома в Донецке 16 октября 2016 года. В республике квалифицируют случившееся как теракт, организованный украинскими спецслужбами.

В 2020 году в Донецке установили бюст Арсена Павлова на аллее героев, а в мае 2022-го президент России Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.