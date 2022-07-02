алитики американского банка JPMorgan Chase & Co заявили, по их подсчетам, черное золото может подорожать до $380 (21,6 тыс. руб.) за баррель. Произойдет это в том случае, если «санкции США и Европы заставят Россию нанести ответный удар по добыче нефти». Об этом со ссылкой на записку аналитиков банка 1 июля написал Bloomberg

СМИ: в Литве возмущены, что в споре по транзиту в Калининград ЕС занял сторону Москвы © © Lietuvos Respublikos Seimas Владимира Путина.

В ответ, пишут журналисты, Россия может просто сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки. В этом случае ущерба для экономики России почти не будет, зато последствия для других стран могут стать катастрофическими.

«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380»», — передает Bloomberg.

Аналитики JPMorgan Chase & Co также подчеркивают, что «плотность мирового нефтяного рынка на стороне России».

Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.

Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.

Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.

Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.