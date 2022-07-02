Издание указывает, что страны «большой семерки» разрабатывают механизм ограничения цены на нефть из РФ «в попытке затянуть гайки на военной машине» президента России Владимира Путина.
В ответ, пишут журналисты, Россия может просто сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки. В этом случае ущерба для экономики России почти не будет, зато последствия для других стран могут стать катастрофическими.
«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380»», — передает Bloomberg.
Аналитики JPMorgan Chase & Co также подчеркивают, что «плотность мирового нефтяного рынка на стороне России».
Российская Федерация начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад усилил антироссийские санкции, объявив киевский нацистский режим жертвой Кремля.
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Однако это привело к резкому росту цен на все энергетические ресурсы в мире, создав экономические проблемы в том числе и Западу.
Однако лидеры стран «большой семерки» решили не отменять санкции, а предложили новый вид ограничения для России, который, на их взгляд, решил бы и энергетический кризис Запада.
Речь о планах на ограничение цен на российскую нефть, таким образом «семерка» надеется уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители.
Однако практика показывает, что подобного рода политические решения только вызывают дисбаланс на рынке и новый скачок цен. В частности об этом на днях рассказал вице-премьер Александр Новак. Он привел в пример эмбарго ЕС на поставки российского угля, которое привело к росту цен на него в Европе.