Ровно восемь лет: в Станице Луганской вспомнили так и не расследованный украинский авиаудар 2014 года
Ровно восемь лет: в Станице Луганской вспомнили так и не расследованный украинский авиаудар 2014 года
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
За прошедшие трое суток объединенными войсками взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка. Таким образом, освобождена почти вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска.

По словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, украинские военные получили приказ отходить из города, и по данным разведки республики, там остаются более 10-ти тысяч мирных жителей, которые прикрываются боевики.

Продвигаются военные и по территории Донецкой области, под контроль объединенных войск уже взяты Волноваха, Мариуполь и Святогорск.