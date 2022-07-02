Группировка российских войск «О» («Отважные») заняла населенный пункт Золотаревка. Для полного окружения Лисичанска Военным РФ остается взять под контроль село Белогоровка, что находится примерно в шести километрах. Об этом 2 июля сообщают РИА Новости

Ровно восемь лет: в Станице Луганской вспомнили так и не расследованный украинский авиаудар 2014 года © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

По словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, украинские военные получили приказ отходить из города, и по данным разведки республики, там остаются более 10-ти тысяч мирных жителей, которые прикрываются боевики.

Продвигаются военные и по территории Донецкой области, под контроль объединенных войск уже взяты Волноваха, Мариуполь и Святогорск.