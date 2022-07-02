За прошедшие трое суток объединенными войсками взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод и населенный пункт Тополевка. Таким образом, освобождена почти вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска.
По словам представителя луганских силовиков Андрея Марочко, украинские военные получили приказ отходить из города, и по данным разведки республики, там остаются более 10-ти тысяч мирных жителей, которые прикрываются боевики.
Продвигаются военные и по территории Донецкой области, под контроль объединенных войск уже взяты Волноваха, Мариуполь и Святогорск.